Россиянам будет трудно удержать Курский плацдарм ВСУ – военный историк

Президент РФ Владимир Путин планирует вернуть Курщину под свой контроль, но Украина может содержать там территорию как минимум несколько месяцев.

Такое мнение высказал военный историк Михаил Жирохов, пишет gazeta.ua.

"О перебрасывании сил армии РФ украинские военные говорили еще месяц назад. Сейчас это озвучил Александр Сырский. Ситуация ухудшалась, не за день. Было очевидно, что удар россиян будет. Они начали стягивать войска с внутренних районов — те, которые не были задействованы в боях на украинском фронте. Поэтому им понадобилось столько времени, чтобы всех собрать в кучу. Ведь там разные войска, с разной подготовкой, из разных внутренних подразделений, ФСБ, росгвардии. Потребовалось время, чтобы их объединить", - говорит Жирохов.

О продавливании левого фланга ВСУ в Курской области сообщил DeepState: по их данным, противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях.

Он отметил, что удержать территорию Новоивановки и Зеленого Шляха россиянам будет тяжело из-за географических особенностей.

Михаил Жирохов считает, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области как минимум несколько месяцев.

"Планы командования мы не можем знать. Однако возможности удерживаться на позициях есть и это очевидно. Есть ли в этом необходимость — может определять только Ставка и, собственно, Генеральный штаб", — добавил эксперт.

В то же время, он отметил, что украинские военные не могут долго заниматься организацией гражданской жизни на Курщине.

"Украина не образует органов власти на захваченных территориях. А это огромная проблема, потому что военные умеют воевать, но не умеют организовывать гражданскую жизнь. То есть жителей, которые там остались, нужно обеспечить на минимальном уровне: едой, электричеством. Этим сейчас занимаются военные, а это, мягко говоря, не очень эффективно", — подытожил Жирохов.

Что известно о наступлении ВСУ на Курщину

Операция ВСУ в Курской области длится больше месяца, и Россия начала перебрасывать свои войска с фронта в Украине для защиты региона. Эту информацию подтвердил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.

Пентагон ведет обсуждение с Украиной относительно долгосрочных целей ее наступления в Курской области, сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что операция показывает изобретательность и боевые успехи украинских сил.

В то же время глава Кремля оказался перед дилеммой укрепления обороны в Курской области, что меняет его планы по дальнейшему ведению боевых действий в Украине.

По данным СМИ, Путин отдал приказ освободить Курскую область до октября.

Издание The Washington Post сообщило, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. Якобы уже в этом месяце Киев и Москва должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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