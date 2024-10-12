Росіянам буде важко втримати Курський плацдарм ЗСУ - військовий історик 

Президент РФ Володимир Путін планує повернути Курщину під свій контроль, але Україна може утримувати там територію щонайменше кілька місяців.

Таку думку висловив військовий історик Михайло Жирохов, пише gazeta.ua.

"Про перекидання сил армії РФ українські військові говорили ще з місяць тому. Зараз це озвучив Олександр Сирський. Ситуація погіршувалась, не за день. Було очевидно, що удар росіян буде. Вони почали стягувати війська з внутрішніх районів - ті, які не були задіяні у боях на українському фронті. Тому їм знадобилося стільки часу, щоб усіх зібрати до купи. Бо ж там різні війська, з різною підготовкою, з різних внутрішніх підрозділів, ФСБ, росгвардії. Потрібен був час, щоб їх об'єднати", - каже Жирохов.

Про продавлювання лівого флангу ЗСУ у Курській області повідомив DeepState: за їх даними противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.

Він зауважив, що втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху росіянам буде важко через географічні особливості.

Михайло Жирохов вважає, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців.

"Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є і це очевидно. Чи є у цьому необхідність - може визначати тільки Ставка і власне Генеральний штаб", - додав експерт.

Водночас він зауважив, що українські військові не можуть довго займатися організацією цивільного життя на Курщині.

"Україна не утворює органів влади на захоплених територіях. А це величезна проблема, тому що військові вміють воювати, але не вміють організовувати цивільне життя. Тобто, мешканців, які там залишилися, потрібно забезпечити на мінімальному рівні: їжею, електрикою. Цим зараз займаються військові, а це, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - підсумував Жирохов.

Що відомо про наступ ЗСУ на Курщину

Операція ЗСУ в Курській області триває понад місяць, і Росія почала перекидати свої війська з фронту в Україні для захисту регіону. Цю інформацію підтвердив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу.

Пентагон веде обговорення з Україною щодо довгострокових цілей її наступу в Курській області, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер. Він зазначив, що операція демонструє винахідливість і бойові успіхи українських сил.

Водночас глава Кремля опинився перед дилемою зміцнення оборони в Курській області, а це змінює його плани щодо подальшого ведення бойових дій в Україні.

За даними ЗМІ, Путін віддав наказ звільнити Курську область до жовтня.

Видання The Washington Post повідомило, що наступ у Курській області зірвав таємні перемовини України з РФ. Нібито вже цього місяця Київ і Москва мали відправити делегації до столиці Катару – Дохи – для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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