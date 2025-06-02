Потери России на 2 июня: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне. / © Associated Press

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По состоянию на утро 2 июня ВСУ уничтожили 989 700 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава ‒ около/ about 989 700 (+1140) человек,

танков ‒ 10874 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7) ед,

артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,

РСЗО – 1401 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1175 (+2) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 336 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 38622 (+256),

крылатые ракеты – 3271 (+3),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,

специальная техника – 3905 (+2).

Напомним, ночью 1 июня украинские спецслужбы совершили спецоперацию "Паутина" по стратегическим аэродромам РФ. Удары осуществлялись с помощью FPV-дронов, заранее доставленных и запрограммированных для взлета в заданное время.

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Операция под кодовым названием «Паутина» позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет. Особенно болезненна для россиян потеря современных сверхзвуковых бомбардировщиков, таких как Ту-160 и Ту-22.

Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 422 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром