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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2019
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 2 июня: Генштаб обновил данные

Украинские военные уничтожают и русскую технику. В частности, за сутки захватчики потеряли 48 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ в войне.

Потери РФ в войне. / © Associated Press

По состоянию на утро 2 июня ВСУ уничтожили 989 700 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава ‒ около/ about 989 700 (+1140) человек,

  • танков ‒ 10874 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22663 (+7) ед,

  • артиллерийских систем - 28575 (+48) ед,

  • РСЗО – 1401 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1175 (+2) ед,

  • самолетов – 372 (+0) ед,

  • вертолетов – 336 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 38622 (+256),

  • крылатые ракеты – 3271 (+3),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,

  • специальная техника – 3905 (+2).

Напомним, ночью 1 июня украинские спецслужбы совершили спецоперацию "Паутина" по стратегическим аэродромам РФ. Удары осуществлялись с помощью FPV-дронов, заранее доставленных и запрограммированных для взлета в заданное время.

Операция под кодовым названием «Паутина» позволила поразить 41 самолет стратегической авиации России. Ее подготовка длилась более полутора лет. Особенно болезненна для россиян потеря современных сверхзвуковых бомбардировщиков, таких как Ту-160 и Ту-22.

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