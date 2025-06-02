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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2019
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 2 червня: Генштаб оновив дані

Українські військові знищують і російську техніку. Зокрема, минулої доби загарбники втратили 48 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 2 червня ЗСУ знищили 989 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько/ about 989 700 (+1140) осіб,

  • танків ‒ 10874 (+2) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,

  • артилерійських систем – 28575 (+48) од,

  • РСЗВ – 1401 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,

  • літаків – 372 (+0) од,

  • гелікоптерів – 336 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),

  • крилаті ракети ‒ 3271 (+3),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).

Нагадаємо, вночі 1 червня українські спецслужби здійснили спецоперація "Павутина" по стратегічних аеродромах РФ. Удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.

Операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року. Особливо болісною для росіян є втрата сучасних надзвукових бомбардувальників, таких як Ту-160 та Ту-22.

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