Втрати Росії станом на 2 червня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

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Станом на ранок 2 червня ЗСУ знищили 989 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько/ about 989 700 (+1140) осіб,

танків ‒ 10874 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,

артилерійських систем – 28575 (+48) од,

РСЗВ – 1401 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),

крилаті ракети ‒ 3271 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,

спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).

Нагадаємо, вночі 1 червня українські спецслужби здійснили спецоперація "Павутина" по стратегічних аеродромах РФ. Удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.

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Операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року. Особливо болісною для росіян є втрата сучасних надзвукових бомбардувальників, таких як Ту-160 та Ту-22.

Дата публікації 14:28, 01.06.25 Кількість переглядів 422 Дрони СБУ атакували російській військовий аеродром