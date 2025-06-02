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- Війна
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Втрати Росії станом на 2 червня: Генштаб оновив дані
Українські військові знищують і російську техніку. Зокрема, минулої доби загарбники втратили 48 артсистем.
Станом на ранок 2 червня ЗСУ знищили 989 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько/ about 989 700 (+1140) осіб,
танків ‒ 10874 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22663 (+7) од,
артилерійських систем – 28575 (+48) од,
РСЗВ – 1401 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1175 (+2) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38622 (+256),
крилаті ракети ‒ 3271 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50462 (+137) од,
спеціальна техніка ‒ 3905 (+2).
Нагадаємо, вночі 1 червня українські спецслужби здійснили спецоперація "Павутина" по стратегічних аеродромах РФ. Удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.
Операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року. Особливо болісною для росіян є втрата сучасних надзвукових бомбардувальників, таких як Ту-160 та Ту-22.