Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
528
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 25 августа: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки уничтожены еще 870 захватчиков РФ.

Автор публикации
Елена Капник
Потери РФ

За минувшие сутки уничтожены еще 870 захватчиков РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 25 августа ВСУ уничтожили 1 076 940 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 870 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 076 940 (+870) человек

  • танков – 11130 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 23175 (+8) ед

  • артиллерийских систем – 31946 (+48) ед

  • РСЗО – 1472 (+0) ед

  • средства ПВО – 1211 (+0) ед

  • самолетов – 422 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53347 (+291)

  • крылатые ракеты – 3598 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 59672 (+79)

  • специальная техника – 3948 (+4)

Как сообщалось, ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском . Положение оккупационной армии РФ в Покровском направлении ухудшилось после того, как Силы обороны прорвались в населенный пункт Мирное, оказавшись в тылу российских подразделений.

