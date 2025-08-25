- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 528
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 25 августа: Генштаб обновил данные
За минувшие сутки уничтожены еще 870 захватчиков РФ.
По состоянию на утро 25 августа ВСУ уничтожили 1 076 940 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 870 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 076 940 (+870) человек
танков – 11130 (+1) ед
боевых бронированных машин – 23175 (+8) ед
артиллерийских систем – 31946 (+48) ед
РСЗО – 1472 (+0) ед
средства ПВО – 1211 (+0) ед
самолетов – 422 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 53347 (+291)
крылатые ракеты – 3598 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 59672 (+79)
специальная техника – 3948 (+4)
Как сообщалось, ВСУ прорвались в тыл оккупантов под Покровском . Положение оккупационной армии РФ в Покровском направлении ухудшилось после того, как Силы обороны прорвались в населенный пункт Мирное, оказавшись в тылу российских подразделений.