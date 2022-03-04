"Прогоняйте оккупантов": Зеленский обратился к жителям Энергодара

Президент призвал выгонять российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Энергодара и призвал их прогонять оккупантов со своей территории.

“Простые люди Энергодара, вы понимаете историю угрозы от АЭС лучше других, вы там живете. Вы видите оккупантов напрямую, прогоняйте их”, — сказал президент.

Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в свою очередь сообщил, что сейчас бои не ведутся: ни в городе, ни на станции. Затишье происходит. Об этом он сказал в прямом эфире украинских национальных телеканалов во время совместного информационного марафона "Единые новости".