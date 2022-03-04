В Чехии ввели чрезвычайное положение из-за наплыва украинцев

Ежедневно в Чехию из Украины прибывает около 5 тысяч человек.

С сегодняшнего дня, 4 марта, в Чехии ввели на 30 дней чрезвычайное положение в связи с прибытием тысяч людей из Украины.

Как сообщает издание Novinky, правительство страны объяснило введение чрезвычайного положения тем, что наплыв людей из Украины является угрозой внутреннего порядка и безопасности страны.

"В результате вспышки международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией, сотни тысяч беженцев покидают Украину. Больше всего пострадали соседние с Украиной страны, особенно Польша. Однако тысячи людей также приезжают в Чехию", — заявили в чешском правительстве.

По словам министров, ежедневно в Чехию прибывает около 5 тысяч украинских беженцев и для преодоления такой волны нужны меры, возможные только в условиях чрезвычайного положения.

В то же время, никаких дополнительных ограничений для чешских граждан из-за чрезвычайного положения не будет.

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