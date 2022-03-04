У Чехії ввели надзвичайний стан через наплив українців

У Чехії ввели надзвичайний стан через наплив українців

Щодня до Чехії з України прибуває близько 5 тисяч осіб.

Від сьогодні, 4 березня, в Чехії ввели на 30 днів надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч людей з України.

Як повідомляє видання Novinky, уряд країни пояснив запровадження надзвичайного стану тим, що наплив людей з України є загрозою внутрішнього порядку та безпеці країни.

"Внаслідок спалаху міжнародного збройного конфлікту, спричиненого російською агресією, сотні тисяч біженців залишають Україну. Найбільше постраждали сусідні з Україною країни, особливо Польща. Проте тисячі людей також приїжджають до Чехії", - заявили в чеському уряді.

За словами міністрів, щодня до Чехії прибуває близько 5 тисяч українських біженців і для подолання такої хвилі потрібні заходи, які можливі лише в умовах надзвичайного стану.

Водночас жодних додаткових обмежень для чеських громадян надзвичайний стан непередбачає.

Читайте також: