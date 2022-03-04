Добровольцям Чехії дозволили воювати за Україну

Все більше іноземних добровольців підтримують Україну у протистоянні російському агресору.

Добровольцям з Чехії, які поїдуть в Україну воювати проти російських окупантів, не загрожує кримінальне переслідування у їхній країні.

За військову службу в збройних силах іншої країни, згідно з чинним законодавством Чехії, громадянам загрожує п’ять років ув’язнення.

Про це у Twitter повідомив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала.

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"На зустрічі з паном президентом (Мілошем Земаном. – Ред.) ми домовилися, що людям, які хочуть поїхати до України й воюватимуть на боці України, ми можемо гарантувати відсутність покарання", – заявив він.

Нагадаємо, Чехія надасть українській армії додаткову зброю.

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів.