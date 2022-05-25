Путин не осознает, что происходит – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что продолжать переговоры с посредниками РФ нет никакого смысла, можно говорить только с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не до конца осознает, что происходит. Кажется, он живет в своем информационном мире.

Об этом Зеленский сказал во время Украинского завтрака в Давосе.

"Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается, не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. И еще раз подчеркну, эта война Украины не против кого-то, а война Украины за, за себя, за свою землю, за свою свободу и точно за свое будущее", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, поэтому Путин должен начать жить в реальности, а его окружение – помочь выйти из информационной нереальности, которую они сами и построили.

"На протяжении многих лет, десятилетий они строили это информационное поле, в котором сейчас находятся. И потому говорить сегодня можно только с президентом РФ. Ни с кем из посредников нет никакого смысла. Они никто. Они просто присутствуют в каком-то воздухе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией. Договориться с Россией о перемирии до отвоевания оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно, отметил президент.

Зеленский присоединился в формате видеосвязи к Всемирному экономическому форуму в Давосе

Читайте также: