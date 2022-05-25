Путін не усвідомлює, що відбувається - Зеленський

Зеленський підкреслив, що продовжувати перемовини з посередниками РФ немає ніякого сенсу, говорити можна тільки з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається. Здається, він живе у своєму інформаційному світі.

Про це Зеленський сказав під час Українського сніданку в Давосі.

"Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається, не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі. І ще раз підкреслю, ця війна України не проти когось, а війна України за, за себе, за свою землю, за свою свободу, і точно за своє майбутнє", - сказав президент України.

За словами Зеленського, тому Путін повинен почати жити в реальності, а його оточення - допомогти вийти з інформаційної нереальності, яку вони самі і побудували.

"Упродовж багатьох років, десятиліть вони будували це інформаційне поле, у якому зараз знаходяться. І тому говорити сьогодні можна тільки з президентом РФ. Ні з ким із посередників немає ніякого сенсу. Вони ніхто. Вони просто присутні у якомусь повітрі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову повернення до перемовин із Росією. Домовитися з Росією про перемир’я до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно, зауважив президент.

Зеленський долучився у форматі відеозв’язку до Всесвітнього економічного форуму в Давосі

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