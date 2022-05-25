"Після воєнної частини буде стіл перемовин" - Зеленський

"Після воєнної частини буде стіл перемовин" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після активної фази війни буде мирний процес.

Після активної фази війни в Україні, яку розв'язала РФ, президент України Володимир Зеленський має намір говорити з диктатором РФ Володимиром Путіним, який і розв'язав війну.

Про це президент сказав український лідер, виступаючи 25 травня в Давосі.

Зеленський заявив, що перемовини з керівництвом РФ про завершення війни обов'язково будуть, питання лише у тому, з яким президентом Росії.

"Після воєнної частини буде мирний процес, стіл перемовин, буде точно мир, питання в тому, з яким президентом Росії Україна домовлятиметься про мир. І це залежить від бажання чинного президента РФ", — сказав Зеленський.

Президент допустив, що з подальшим кривавим розвитком війни бажання українського суспільства до переговорів "буде втрачатися щодня". На його думку, Путін досі не усвідомлює, що зараз відбувається.

"Він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів, від чого залежить закінчення війни в Україні.

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