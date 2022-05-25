Росія не зацікавлена у завершенні війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить зацікавлення Росії у припиненні війни, яка триває вже три місяці.

Єдиним позивним моментом глава держави називає розблокування "Азовсталі" та евакуацію цивільних осіб.

Про це Зеленський сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Так, не бачу. Я не бачу зацікавленості. Я не бачу предметних речей. Єдиний позитивний момент, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та евакуацію цивільних осіб. Більше я жодних кроків не бачу", - зауважив президент.

За словами Зеленського, російський президент-диктатор до кінця не усвідомлює, що відбувається.

"Він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки. Ця війна України не проти когось, а за себе, за свою землю. Він повинен жити в реальності, а його оточення повинне допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кирило Буданов розповів, що Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого. Остатоне рішення про напад на Україну він ухвалив по обіді 23 лютого.

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