Надзвичайний стан в Угорщині: навіщо це проросійському прем'єру Орбану

Нищівний удар по шостому пакету санкцій ЄС від Угорщини: в кулуарах Давоса голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на саміті за тиждень навряд чи буде рішення по російському ембарго. Тому що з опівночі в Угорщині діє надзвичайний стан через війну.

Що це означає, і як Угорщина, яка з нами межує, до цього дійшла, в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

Щойно склавши присягу перед парламентом, у вечірньому зверненні до народу нещодавно переобраний учетверте прем'єр Угорщини Віктор Орбан пояснює - вводить надзвичайний стан через війну в Україні, кінця якій не видно. Для того, аби мати "простір для маневру і можливість негайного реагування".

"Ця війна несе постійну загрозу Угорщині. Загрозу для нашої фізичної безпеки, загрозу для енергопостачання і фінансової безпеки для економіки та людей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя призвели до неймовірного економічного потрясіння і різкого зростання цін", - заявив угорський прем'єр.

В цих словах ключова причина, навіщо Орбану надзвичайний стан. Він демонструє Брюсселю, що налаштований украй серйозно і не дозволить на себе тиснути. Ще до оголошення він написав голові Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому закликав не піднімати на наступному саміті питання ембарго на російські енергоносії. Бо ніхто, все одно, нікого не переконає. Раніше Орбан вимагав від ЄС шалених грошей на переобладнання, і щоб йому не обіцяли в кулуарах - це не допомогло.

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Об'єднана угорська опозиція звинувачувала Орбана у дружбі з Путіним, але переконати виборців не змогла. Чого б не закидали популістові Орбану, угорці - дійсно не бачать йому альтернативи. Від 2010 року він старанно стежить за вподобаннями електорату й змінює політичний курс в бік, що додає йому популярності. Відтак зараз це позиція більшості: вбиває Росія українців чи ні, а рідна економіка має бути стабільна.

Звертаючись напередодні до парламенту після складання присяги, Орбан прямо сказав: вважає, що кожна країна, яка постачає Україні зброю - наполовину вже вступила у війну. А Угорщина прагне тільки і виключно миру. Вже сьогодні угорський уряд, який на час дії надзвичайного стану може ухвалювати укази без згоди парламенту, має оголосити про свої перші рішення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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