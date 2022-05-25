"После военной части будет стол переговоров" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после активной фазы войны будет мирный процесс.

После активной фазы войны в Украине, которую развязала РФ президент Украины Владимир Зеленский намерен говорить с диктатором РФ Владимиром Путиным, который и развязал войну.

Об этом президент сказал украинский лидер, выступая 25 мая в Давосе.

Зеленский заявил, что переговоры с руководством РФ о завершении войны обязательно будут, только в том, с каким президентом России.

"После военной части будет мирный процесс, стол переговоров, будет точно мир, вопрос в том, с каким президентом России Украина будет договариваться о мире. И это зависит от желания действующего президента РФ", — сказал Зеленский.

Президент допустил, что с дальнейшим кровавым развитием войны желание украинского общества к переговорам "будет теряться каждый день". По его мнению, Путин до сих пор не понимает, что сейчас происходит.

"Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине.

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