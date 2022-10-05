Путину не удается сдержать раскол между пропагандой и силовиками — ISW

Президенту России Владимиру Путину явно не удается уравновесить требования российских националистов, которые стали все более радикальными после начала мобилизации, несмотря на то, что разделяют общие цели войны Путина в Украине. А также сдержать раскол между пропагандой и силовиками.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики определили три основных фракции в нынешнем российском националистическом информационном пространстве: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики.

Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, чтобы поддерживать свои военные планы. Но неудачи в Украине в сочетании с хаотической мобилизацией, похоже, подрывают радикальное националистическое сообщество в России, пишут аналитики.

"Пока Путин пытается успокоить это сообщество, показывая некоторых блогеров на государственном телевидении, позволяя силовикам формировать собственные силы и продолжать наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, а также успокаивая ветеранов, отдавая приказы о мобилизации, как они давно требовали", — отмечает ISW.

Среди самих блогеров возникают трещины. Они стали все чаще подвергать сомнению военные полномочия и права друг друга предлагать рекомендации для российских вооруженных сил. Они продолжают критиковать нападения главы Чечни Рамзана Кадырова на Минобороны РФ. Кроме того, ветеранская община недовольна проведением путинской мобилизации.

Потрясение от провалов на фронте, мобилизация и ее неэффективное управление выставили на смотр для россиян раскол кругов сторонников Путина.

"Они могут даже начать распространять представление о том, что Путин не полностью контролирует ситуацию. Последствия такого развития событий для его режима сложно предсказать", — отметили аналитики.

Напомним, в России продолжается "частичная мобилизация". Из-за отсутствия мест и обеспечения в некоторых учебных центрах мобилизованных россиян начали отправлять домой.

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