Пьянствовали, мародерили и порезали скот с фермы: в Лимане оккупанты постоянно требовали еду

Город Лимана не слишком пострадал от обстрелов по сравнению с ближайшими селами, которые Россия просто разнесла вдребезги, говорится в ТСН.

По дороге на освобожденный Лиман куча бронированной техники и легковой, на которой оккупанты пытались скрыться, когда котел закрылся. Тела русских тоже остались и до сих пор лежат по лесополосам.

Села на пути в Лиман россияне разобрали вдребезги — сначала авиацией, затем добили артиллерией. Но уже не так страшны бои, говорят местные, как жизнь в оккупации. "Побито здесь все. Ходили, пьянствовали, мародерили и есть требовали. Пайков у них же было мало — картошки, сало, самогон — требовали все время", — рассказывает мужчина.

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Россияне во время атак уничтожали не только дома местных, но и предприятия. От некогда огромного хозяйства с дорогими племенными конями, а еще скотом, почти ничего не осталось. Некоторых животных убило во время обстрелов, но большинство — просто отправили на мясо, рассказывает владелец предприятия Игорь. "К нам в село приезжал Пушилин. Организовали штаб районный, понравилось хозяйство. Докладывали генералы сколько здесь скота – овец, коров, телок, свиней. На Донецк (вывозили – ред.) резали они там", — рассказывает предприниматель.

Сейчас мужчина пытается спасти уцелевших лошадей. Животные хоть и пережили бомбардировки, радостно идут к людям "просты" о помощи, многие ранены. Владелец обещает, что животных не бросит и обязательно отстроит свое предприятие, потому что здесь уже свободна от оккупантов земля.

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