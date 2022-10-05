Пиячили, мародерили і порізали худобу із ферми: у Лимані окупанти постійно вимагали їжу

Місто Лимана не надто постраждало від обстрілів порівняно з найближчими селами, які Росія просто рознесла на друзки, йдеться в ТСН.

Дорогою на звільнений Лиман купа броньованої техніки й легкової, на якій окупанти намагались втекти, коли котел замкнувся. Тіла росіян теж залишились і досі лежать по лісосмугах.

Села на шляху до Лиману росіяни розібрали на друзки - спочатку авіацією, потім добили артилерією. Та вже не так страшні ті бої, кажуть місцеві, як життя в окупації. "Побито тут все. Ходили, пиячили, мародерили і їсти вимагали. Пайків в них же було мало - картошки, сало, самогон – вимагали весь час", - розповідає чоловік.

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Росіяни під час атак нищили не лише будинки місцевих, а й підприємтсва. Від колись величезного господарства з дорогими племінними конями, а ще худобою, майже нічого не лишилось. Деяких тварин вбило під час обстрілів, але більшість -просто відправили на м'ясо, розповідає власник підприємтсва Ігор. "До нас у село приїздив Пушилін. Організували штаб районний, сподобалося господарство. Доповідали генерали скільки тут худоби - овець, корів, телиць, свиней. На Донецьк (вивозили – ред.) різали вони там", - розповідає підприємець.

Зараз чоловік намагається врятувати вцілілих коней. Тварини хоч і пережили бомбардування, радо ідуть до людей "прости" про допомогу, багато з них поранені. Власник обіцяє, що тварин не кине та обов’язково відбудує своє підприємство, бо ж тут вже вільна від окупантів земля.

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