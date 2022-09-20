Документ предлагает дополнить закон Украины о Нацгвардии новой нормой, позволяющей проведение работ по разминированию, в том числе во время действия режима военного положения.

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность разминирования.

За принятие соответствующего законопроекта №7673 в целом проголосовали 305 народных избранников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Как говорится в пояснительной записке, документ предлагает дополнить закон Украины о Нацгвардии новой нормой, позволяющей проведение работ по разминированию, в том числе во время действия режима военного положения.

В тексте также отмечается, что с началом военной агрессии РФ против Украины воинские части и подразделения Нацгвардии принимают непосредственное участие в ведении боевых действий.

По словам авторов законопроекта, перед началом боевых действий и при их ведении систематически возникает потребность в проведении работ по разминированию объектов и инфраструктуры, уничтожению опасных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что и в мирное время части и подразделения Нацгвардии проводят мероприятия по боевой и специальной подготовке, что приводит к систематическому появлению на территориях стрельб и полигонов неразорвавшихся боеприпасов.

"Учитывая изложенное, возникает настоятельная потребность в законодательном урегулировании вопроса осуществления Национальной гвардией Украины мер по разминированию", — резюмируется в пояснительной записке.

Напомним, Совет разрешил еще одной категории мужчин демобилизоваться.

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