Ракетный обстрел Запорожья: есть погибшие

В Запорожье в результате ракетного удара по жилому дому 22 марта погиб один человек. Она находилась в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб", — говорится в его сообщении.

По обновленной информации, в больницах находятся 25 человек. В частности, трое пострадавших – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, рое – в легком. Среди них двое детей).

Ракетный обстрел Запорожья

В среду, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку. Сообщалось, что пострадали 18 человек, в том числе дети 7 и 9 лет. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

К слову, оккупанты атаковали город во время воздушной тревоги, продолжавшейся 3 часа. 31 мин. В Сети начали сообщать о взрывах в городе. Их было несколько.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что кафиры обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица, подчеркнул он.