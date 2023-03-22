Ракетний обстріл Запоріжжя: загинула одна людина

В Запоріжжі внаслідок ракетного удару по житловому будинку 22 березня загинула одна людина. Вона перебувала у важкому стані.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула", - йдеться у його дописі.

За оновленою інформацією, у лікарнях перебуває 25 людей. Зокрема, троє потерпілих - у важкому стані, 19 - у середньому, роє - у легкому. Серед них двоє дітей).

Ракетний обстріл Запоріжжя

У середу, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Одна з врожих ракет влучила в багатоповерхівку. Повідомлялося, що постраждали 18 людей, серед яких діти 7 та 9 років. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

До слова, окупанти атакували місто під час повітряної тривоги, що тривала 3 год. 31 хв. У Мережі почали повідомляти про вибухи в місті. Їх було кілька.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем - житлові будинки, також острів Хортиця, наголосив він.