Ракетный удар РФ по Харьковщине: семь человек ранены, среди них ребенок

В результате ракетного удара по поселку Шевченково в Харьковской области ранены семь мирных жителей, среди них 13-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По информации "Суспільне Харків", несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Российская армия ударила по рынку, повреждены магазины, разбиты окна в жилых домах рядом.

Напомним, по предварительной информации, враг ударил по Харьковщине из зенитно-ракетного комплекса С-300 утром 9 января. На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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