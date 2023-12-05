Реформы "для союзников": посол США рассказала, чего в первую очередь ждут от Украины

Завершение реформирования таких сфер как борьба с коррупцией, судопроизводство и корпоративное управление укрепят доверие партнеров и союзников и их желание продолжать помогать и инвестировать в Украину.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в выступлении на всеукраинском антикоррупционном форуме "Добродетель — будущее украинской государственности", сообщает Укринформ.

Это наша рекомендация, решение, как двигаться дальше, зависит от украинского руководства и народа. Но я бы указала на три сферы, на которых мы сосредоточены, – это борьба с коррупцией, корпоративное управление и реформа системы правосудия», – сказала Бринк.

Борьба с коррупцией

Комментируя ужесточение борьбы с коррупцией, она отметила, что парламент в первом чтении принял законопроект об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время, Бринк посоветовала ко второму чтению рассмотреть некоторые рекомендации G7 и ЕС, которые, на их взгляд, могут сделать САП еще более сильной и независимой.

Корпоративное управление

Важными шагами в направлении борьбы с коррупцией посол США назвала также принятие законопроекта об усилении независимости НАБУ, в том числе путем увеличения численности сотрудников и усиления некоторых полномочий, а также избрание на прозрачном конкурсе новых судей Высшего антикоррупционного суда и нового главы НАПК.

"Эти процессы отбора очень важны для нас и для Европы, и когда они будут происходить, мы будем внимательно наблюдать за ними", — сообщила посол США.

Реформа системы правосудия

В сфере реформирования судебного сектора Бринк привлекла внимание к необходимости усовершенствования процесса отбора новых судей, а также в оценке нынешних судей, не прошедших проверку на добродетель, а также к прозрачному отбору судей Конституционного Суда с привлечением совещательной группы экспертов.

Госпожа США также отметила, что американский бизнес очень внимательно следит за третьей из названных ею сфер — реформой корпоративного управления.

По ее словам, главной рекомендацией является принятие законодательства о корпоративном управлении, которое отвечает принципам ОЭСР, и применение его к государственным предприятиям, которых в Украине очень много.

«Подводя итог, я хочу сказать, что это большие дела, которые нужно сделать, но они вполне возможны, в том числе в ближайшей перспективе. Это очень важно, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других партнеров и союзников, в необходимости продолжать помогать и инвестировать в Украину. Это очень важно и для решения частного сектора наших стран инвестировать сюда, и для вашего будущего», — подчеркнула Бринк.

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