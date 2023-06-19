Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал сроки контрнаступления ВСУ и раскритиковал "диванных экспертов", которые перед экранами телевизоров надеются на скорую победу.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"Это война. И нельзя сидеть у телевизора и думать: "О, сейчас наши победят! А ну давай, чего это вы не побеждаете?! Улю-лю!" Так не работает. Я думаю, что причина переоценки и завышенных ожиданий (от контрнаступления - НВ) связаны с событиями прошлой осени. Осенью, я напомню, были две кампании - Херсонская и Харьковская. Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев в частности. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланированная и реализованная", - пояснил министр.

Резников объяснил, что в Харьковской области россияне были не готовы к тому, что ВСУ успешно вышли на реку Оскол. У Херсоне – наоборот, медленнее двигался. Потому что совершенно другой рельеф почвы, погодные условия и многое другое. Он добавил, что обществу сейчас не стоит ожидать, что успешное контрнаступление произойдет быстро.

"Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс у россиян была возможность подготовиться. Там плотность минных полей невероятная. А в отличие от россиян, украинцы берегут жизни своих солдат. Россияне используют своих солдат как пушечное мясо. Они используют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс", - сказал он.

Глава Министерства обороны подчеркнул, что россияне не жалеют своих солдат, в то время как в ВСУ принцип другой.

"К примеру, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев "нападения" на Бахмут они положили тысяч 60 человек убитыми и ранеными. Это сумасшедшие потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко. А вот для нас, в отличие от них, главной ценностью является жизнь и здоровье наших защитников и защитниц. Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, наши командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подстегивать их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают", - сказал он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал мнение, что Россия контролирует небо на тех участках фронта, где происходит наступление ВСУ.

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