Резников оценил потери Украины в живой силе и технике

Резников заверил, что ВСУ не используют тактику мясорубки, поэтому потери с украинской стороны значительно меньше, чем у России.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на фронте потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской.

Об этом глава Минобороны заявил в интервью изданию "Настоящее время".

"Это война. Потери есть. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской", – отметил Резников.

Что касается потерь в технике, то министр подтвердил, что пропагандисты РФ могут снимать одну единицу техники с других ракурсов, выдавая фото из разных локаций, или вообще подделывают снимки.

Он утверждает, что Украина потеряла гораздо меньшее количество техники, чем оккупанты.

"Когда вы смотрите пропагандистские российские каналы, и они показывают много разбитой украинской техники, мой вам совет: обращайтесь к специалистам по OSINT (анализ по открытым источникам – Ред.), их сейчас очень много. Мы смеялись, например, когда один и тот же "Леопард", который, действительно, был "травмирован" – это война, – был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован", – объяснил Резников.

Ранее президент Владимир Зеленский оценил потери Украины и РФ в Бахмуте.

Также сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил потери ВСУ во время контрнаступления.

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