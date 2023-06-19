Резніков оцінив втрати України в живій силі та техніці

Резніков запевнив, що ЗСУ не використовують тактику м'ясорубки, тому втрати з українського боку значно менші, ніж у Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на фронті втрати з українського боку значно менші, ніж з російського.

Про це глава Міноборони заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Це війна. Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж з російського", – зазначив Резніков.

Щодо втрат у техніці, то міністр підтвердив, що пропагандисти РФ можуть знімати одну одиницю техніки з інших ракурсів, видаючи фото з різних локацій, або взагалі підробляють знімки.

Він стверджує, що Україна втратила набагато меншу кількість техніки, ніж окупанти.

"Коли ви дивитесь пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя вам порада: звертайтеся до фахівців з OSINT (аналіз з відкритих джерел – Ред.), їх зараз дуже багато. Ми сміялися, наприклад, коли один і той же "Леопард", який, справді, був "травмований" – це війна, – був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних боків, порахований, помножений та мультиплікований", – пояснив Резніков.

Раніше президент Володимир Зеленський оцінив втрати України та РФ у Бахмуті.

Також повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оцінив втрати ЗСУ під час контрнаступу.

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