Надя Дорофєєва замилувала кумедними світлинами з Мішею Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва зачарувала шанувальників ідилією в стосунках із ресторатором Мішею Кацуріним.

Кумедними світлинами з коханим виконавиця поділилася у сторіз в Instagram. Дорофєєва та Кацурін бавилися на камеру та весело усміхалися в салоні авто. На спільних селфі закохані мали дуже щасливий вигляд.

"Провокую Мішу Кацуріна на фото", - підписала колаж із бойфрендом співачка та додала емоджи у вигляді червоного сердечка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, на фото Надя показалася цілком без макіяжу та у звичайному кежуал-образі з білою футболкою з малюнком.

Нагадаємо, що днями у Мережі ходили чутки, що Кацурін і Дорофєєва ось-ось мають зіграти весілля. Співачка не стала довго тягнути інтригу та розповіла шанувальникам, чи дійсно зібралася вдруге йти під вінець.

Читайте також: