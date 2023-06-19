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Надя Дорофєєва замилувала кумедними світлинами з Мішею Кацуріним

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2842
Час на прочитання
1 хв
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Надя Дорофєєва замилувала кумедними світлинами з Мішею Кацуріним

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Пара весело проводить час разом.

Співачка Надя Дорофєєва зачарувала шанувальників ідилією в стосунках із ресторатором Мішею Кацуріним.

Кумедними світлинами з коханим виконавиця поділилася у сторіз в Instagram. Дорофєєва та Кацурін бавилися на камеру та весело усміхалися в салоні авто. На спільних селфі закохані мали дуже щасливий вигляд.

"Провокую Мішу Кацуріна на фото", - підписала колаж із бойфрендом співачка та додала емоджи у вигляді червоного сердечка.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, на фото Надя показалася цілком без макіяжу та у звичайному кежуал-образі з білою футболкою з малюнком.

Нагадаємо, що днями у Мережі ходили чутки, що Кацурін і Дорофєєва ось-ось мають зіграти весілля. Співачка не стала довго тягнути інтригу та розповіла шанувальникам, чи дійсно зібралася вдруге йти під вінець.

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Дата публікації
Перегляди
2842
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