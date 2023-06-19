Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував терміни контрнаступу ЗСУ та розкритикував "диванних експертів", які перед екранами телевізорів сподіваються на швидку перемогу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: "О, зараз наші переможуть! А ну давай, чого це ви не перемагаєте?! Улю-лю!" Так не працює. Я думаю, що причина переоцінки і завищених очікувань (від контрнаступу - НВ) пов'язані з подіями минулої осені. Восени, я нагадаю, були дві кампанії - Херсонська й Харківська. Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти, і для багатьох українців зокрема. Добре продумана військова операція, добре спланована і реалізована", - пояснив міністр.

Резніков пояснив, що на Харківщині росіяни були не готові до того, що ЗСУ успішно вийшли на річку Оскіл. У Херсоні - навпаки, все повільніше рухалось. Тому що абсолютно інший рельєф ґрунту, погодні умови та багато чого іншого. Він додав, що суспільству зараз не варто очікувати, що успішний контрнаступ відбудеться швидко.

"Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс у росіян була можливість підготуватися. Там щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів. Росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо. Вони використовують тактику м'ясорубки і перемелюють свій ресурс", - сказав він.

Очільник Міністерства оборони наголосив, що росіяни не шкодують своїх солдатів, тоді як у ЗСУ принцип інший.

"Приміром, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 осіб убитими й пораненими. Це божевільні втрати. Так, здебільшого це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода. А от для нас, на відміну від них, головною цінністю є життя і здоров'я наших захисників і захисниць. Тому ми не використовуємо тактику м'ясорубки. Наші офіцери, наші командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підстьобувати їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував думку, що Росія контролює небо на тих дільницях фронту, де відбувається наступ ЗСУ.

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