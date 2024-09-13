РФ атаковала Украину 26 "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО

Вражеские цели были уничтожены в Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Российские войска атаковали Украину беспилотниками "Шахед" в ночь на 13 сентября, запустив 26 дронов. Большинство из них были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью враг атаковал Украину 26 ударными беспилотниками типа "Шахед", которые запустил из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

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В результате противовоздушного боя авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбили 24 вражеских ударных дрона в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

В Воздушных силах отметили, что на 9:00 один вражеский дрон еще остается в воздушном пространстве. Продолжается боевая работа.

Напомним, во время атаки дронами на Одесский район обломки повредили частные жилые дома, гаражи, автомобили. Ранен человек.

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