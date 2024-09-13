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РФ атакувала Україну 26 "Шахедами": скільки дронів збила ППО

РФ атакувала Україну 26 "Шахедами": скільки дронів збила ППО

"Шахед"

Ворожі цілі були знищені у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Російські війська атакували Україну безпілотниками "Шахед" у ніч проти 13 вересня, запустивши 26 дронів. Більшість із них були збиті силами ППО.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі ворог атакував Україну 26-ма ударними безпілотниками типу "Шахед", які запустив  із російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

В результаті протиповітряного бою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збили 24 ворожих ударних дрони у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

У Повітряних силах наголосили, що на 9:00 один ворожий дрон ще залишається в повітряному просторі. Триває бойова робота.

Нагадаємо, під час атаки дронами на Одеський район уламки пошкодили приватні житлові будинки, гаражі, автомобілі. Поранено людину.

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