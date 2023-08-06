РФ атаковала завод "Мотор Сич": что хотели уничтожить оккупанты

Целями очередного российского ракетного удара 5 августа являлись производственные мощности предприятия "Мотор Сич".

Зачем россияне пытаются уничтожить это предприятие, рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 канала".

По его словам, "Мотор Сич" – одно из ведущих в мире производств, в частности, из авиационных двигателей, и именно поэтому враг пытается его уничтожить. Эксперт отметил, что у предприятия есть производственные мощности по изготовлению двигателей. Они частично вывезены оттуда. Однако сами комплексы на территории предприятия остались.

"Именно поэтому россияне пытаются добить "Мотор Сич", чтобы полностью исключить производство двигателей. Пока оккупанты могут это сделать — достать ракетами, ведь производство находится недалеко от линии фронта в Запорожской области", — говорит Свитан.

Эксперт напомнил, что "Мотор Сич" производила лучшие авиационные двигатели среди стран бывшего Советского Союза и бывшего Варшавского договора.

"Не зря Китай с помощью "левой схемы" пытался заводом "Мотор Сич" завладеть. А сейчас россияне, понимая, что никогда они не увидят Запорожье и "Мотор Сич" предпринимают попытки ее уничтожить, пока имеют такую возможность", — подытожил Роман Свитан. .

Напомним, что в октябре прошлого года СБУ задержала тогдашнего президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе в пользу РФ.

В Сети были опубликованы разговоры Вячеслава Богуслаева с россиянами. Он жалуется на то, что по Запорожью прилетают российские ракеты, однако призывает Путина оккупировать Украину.

Также сообщалось, что Богуслаев еще с 2000 года имел российское гражданство.

10 мая в СМИ появился документ, в котором бывший президент " Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список лиц , которые могут быть отправлены на обмен в Россию.