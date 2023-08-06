Атака дронов на танкер SIG: Жданов объяснил, как Россия использовала судно для войны против Украины

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российский танкер SIG является законной целью для ударов. Он отметил, что танкер перевозил для оккупационных войск в Крыму топливо.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Произошла атака на корабли в районе Керченского пролива, один из дронов попал в танкер SIG. Это самый большой танкер в Черном море. Он водоизмещением почти 5 тысяч тонн. Был построен в 2014 году и Россия начала его эксплуатировать с 2014 года. Порт приписки у него — Санкт-Петербург. Его перегнали сюда. Этот танкер уже успел прославиться – он был основным для перевозки топлива для сирийской группировки рашистских войск", – пояснил эксперт.

Олег Жданов добавил, что во время российско-украинской войны это судно перевозило авиационное топливо для российских оккупантов в Крыму.

"США внесли его в санкционный список, и этот танкер стал перевозить топливо здесь — специализировался на авиационном топливе и перевозил для рашистских войск в Крыму и на других оккупированных территориях Украины. Бункеры танкера были пустыми. Дрон ударил в борт в районе машинного отделения. Машинное отделение затопленое, он потерял ход", — объяснил Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЖДАНОВ ЗА 5 АВГУСТА: Вишенка на торте получила продолжение! Морские дроны бодрствуют!

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG.

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