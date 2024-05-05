РФ атакует "Искандерами" вместо "Ониксов": в ОК "Юг" объяснили, почему враг сменил тактику

Российские оккупанты продолжают массированные обстрелы Одесщины, однако враг сменил тактику. Если раньше захватчики атаковали "Ониксами", то теперь чаще всего используют "Инскандеры".

Об этом рассказал начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он говорит, что российский враг использует то оружие, которое считает более эффективным.

Почему россияне бьют по Одессе "Искандерами"

Плетенчук предположил, что враг может комбинировать системы вооружения, вероятно, в зависимости от наличия боезапаса. Впрочем, это может происходить и по другим соображениям.

"Используют доступный ресурс. Используют тот ресурс, который они считают более эффективным. "Ониксы" – это применение противокорабельной системы, которая в принципе предназначена для других целей, – сообщил Плетенчук.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесщину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Прошло без пострадавших.

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