РФ держит на боевом дежурстве по одному кораблю в Черном и Средиземном морях

В акватории Черного и Средиземного моря утром в воскресенье на боевом дежурстве находятся по одному кораблю военно-морского флота РФ, являющимся носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.

Так, по состоянию на 06:00 в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Также в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Тем временем в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

"За сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили к Черному морю — 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор, к Азовскому морю — 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.

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