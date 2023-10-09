РФ может снова атаковать Купянск – депутат Харьковского горсовета

Оккупационная армия РФ в ближайшее время может попытаться атаковать город Купянск на Харьковщине, враг подтягивает живую силу и технику.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал депутат Харьковского горсовета Олег Абрамичев.

По его словам, по состоянию на данный момент ситуация на Лимано-Купянском направлении относительно спокойная, однако оккупанты могут в ближайшее время попытаться атаковать Купянск.

"На сегодняшний день более или менее спокойно, хотя позавчера (7 октября — ред.) там враг пытался устраивать атаку, однако наши воины сразу дали отпор. Пока тишина, но действительно туда постоянно подводят живую силу, подтягивают технику. Я думаю, что в какой-то момент там они снова захотят идти вперед, атаковать Купянск", — отметил он.

Однако Абрамычев также подчеркнул, что украинские военные готовы к такому развитию событий.

"Мы же видим, что они терроризируют город и область ракетами, хотя было определенное затишье, но сейчас они активизировались", – резюмировал он.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров говорил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен текущие потребности ВСУ, в том числе в дальнобойных ракетах и ПВО.

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