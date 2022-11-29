РФ нанесла ракетный удар по Славянску: детали

Оккупанты били по Славянску из С-300, которым ранее обстреляли роддом в Вольнянске.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области.
Об этом заявил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"К сожалению, город снова обстреляли. Предварительно — ракеты С-300. Два прилета в микрорайоне "Химик". Один — в микрорайоне "Лесной", — отметил Лях.
По его словам, к счастью, обошлось без жертв. Размер повреждений выясняется.
Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно бьют из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения. Для украинской ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля" очень сложно.
Именно из С-300 россияне обстреляли роддом в Вольнянской Запорожской области. В результате удара погиб мальчик, который родился всего за два дня до того.
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