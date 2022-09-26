В прифронтовом Славянске памятник Ленину продали за 700 тысяч

Вырученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.

В Славянске Донецкой области был продан памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн", — написал Лях.

По его словам, полученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.

Напомним, что на Полтавщине снесли последний памятник Ленину, стоявший у учебного заведения (фото).

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