В прифронтовом Славянске памятник Ленину продали за 700 тысяч

Вырученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.
В Славянске Донецкой области был продан памятник Владимиру Ленину.
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долго пылился на коммунальном АТП, продан за 747 тыс. 446 грн", — написал Лях.
По его словам, полученные средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье.
Напомним, что на Полтавщине снесли последний памятник Ленину, стоявший у учебного заведения (фото).
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