В Николаеве раздались взрывы

Воздушная тревога объявлена в городе и области.
В Николаеве прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.
Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".
Не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.
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