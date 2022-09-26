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В Николаеве раздались взрывы

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В Николаеве раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога объявлена в городе и области.

В Николаеве прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока официального подтверждения прилетов от власти нет.

Находитесь в укрытии и не забывайте о правиле "двух стен".

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские кафиры атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

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