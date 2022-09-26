У Миколаєві пролунали вибухи

Повітряна тривога оголошена в місті та області.

У Миколаєві прозвучали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".

Не нехтуйте особистою безпекою.

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Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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