У Миколаєві пролунали вибухи

Повітряна тривога оголошена в місті та області.
У Миколаєві прозвучали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.
Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін".
Не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.
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