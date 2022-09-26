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У Миколаєві пролунали вибухи

Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
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У Миколаєві пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога оголошена в місті та області.

У Миколаєві прозвучали вибухи. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі офіційного підтвердження прильотів від влади немає.

Перебувайте в укритті і не забувайте про правило "двох стін". 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
166
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