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Стало відомо, які теми просувала російська пропаганда минулого тижня

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Стало відомо, які теми просувала російська пропаганда минулого тижня

Фото: Служба безпеки України

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня

  1. «Часткова» мобілізація РФ.
  2. Проведення «референдумів» на території України.
  3. Захід бере участь у конфлікті на боці України

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

  • Роспропаганда поширює наратив, що «часткова» мобілізація необхідна для захисту цілісності РФ. Насправді вони практично визнали поразку «спецоперації» та приховано визнали свої шалені втрати.
  • ЗМІ РФ заявляють, що більшість населення ТОТ готові до возз'єднання з РФ. Насправді вони сподіваються, що «референдум» створить додаткову мотивацію для мобілізації росіян і пояснить населенню, що саме змінилося і чому їм тепер треба йти на фронт.
  • Росіяни поширюють наративи про іноземних найманців в лавах ЗСУ, навчання українських військових за кордоном, а також про те, що наступальними діями ЗСУ керують генерали НАТО. Весь цей галас лише для того, щоб переконати населення, що РФ воює проти першої армії в світі.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
529
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