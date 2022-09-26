Стало відомо, які теми просувала російська пропаганда минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня
- «Часткова» мобілізація РФ.
- Проведення «референдумів» на території України.
- Захід бере участь у конфлікті на боці України
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
- Роспропаганда поширює наратив, що «часткова» мобілізація необхідна для захисту цілісності РФ. Насправді вони практично визнали поразку «спецоперації» та приховано визнали свої шалені втрати.
- ЗМІ РФ заявляють, що більшість населення ТОТ готові до возз'єднання з РФ. Насправді вони сподіваються, що «референдум» створить додаткову мотивацію для мобілізації росіян і пояснить населенню, що саме змінилося і чому їм тепер треба йти на фронт.
- Росіяни поширюють наративи про іноземних найманців в лавах ЗСУ, навчання українських військових за кордоном, а також про те, що наступальними діями ЗСУ керують генерали НАТО. Весь цей галас лише для того, щоб переконати населення, що РФ воює проти першої армії в світі.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.
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