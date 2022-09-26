Стало відомо, які теми просувала російська пропаганда минулого тижня

Центр протидії дезінформації повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня

«Часткова» мобілізація РФ. Проведення «референдумів» на території України. Захід бере участь у конфлікті на боці України

Як роспропаганда висвітлювала ці теми:

Роспропаганда поширює наратив, що «часткова» мобілізація необхідна для захисту цілісності РФ. Насправді вони практично визнали поразку «спецоперації» та приховано визнали свої шалені втрати.

ЗМІ РФ заявляють, що більшість населення ТОТ готові до возз'єднання з РФ. Насправді вони сподіваються, що «референдум» створить додаткову мотивацію для мобілізації росіян і пояснить населенню, що саме змінилося і чому їм тепер треба йти на фронт.

Росіяни поширюють наративи про іноземних найманців в лавах ЗСУ, навчання українських військових за кордоном, а також про те, що наступальними діями ЗСУ керують генерали НАТО. Весь цей галас лише для того, щоб переконати населення, що РФ воює проти першої армії в світі.

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Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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