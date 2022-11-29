РФ завдала ракетного удару по Слов’янську: деталі

Окупанти гатили по Слов'янську з С-300, яким раніше обстріляли пологовий у Вільнянську.

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Слов'янськ Донецької області.

Про це заявив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"На жаль, місто знов обстріляли. Попередньо - ракети С-300. Два прильоти у мікрорайоні "Хімік". Один - у мікрорайоні "Лісний", - зазначив Лях.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв. Розмір пошкоджень наразі з‘ясовується.

Зазначимо, що призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення. Для української ППО перехопити ракету С-300, яку росіяни переробляють на клас "земля-земля" є дуже складно.

Саме з С-300 росіяни обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару загинув хлопчик, який народився лише за два дні до того.

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