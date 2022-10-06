РФ не прекращает попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях: сводка Генштаба ВСУ 6 октября

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений в отдельных районах.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 6 октября.

Продолжаются обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, противник осуществляет дистанционное минирование территории по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более тридцати населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области;

– в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;

– в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое; на Краматорском направлении – неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

– неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

– в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

– в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка. На Южнобужском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с уходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд приспешников оккупационных властей. Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

Похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

Продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар.

Авиация Сил обороны нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбиты девять вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов врага.

Напомним, куратором временно оккупированных территорий Украины, которые хозяин Кремля Владимир Путин пытается аннексировать, правительство Российской Федерации назначило Вадима Васильева. Он назначен на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

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