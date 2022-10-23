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РФ продолжает комплектовать подразделы "мобиками" и "снимает" технику — Генштаб

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РФ продолжает комплектовать подразделы "мобиками" и "снимает" технику — Генштаб

Фото: Associated Press

Продолжаются 242 сутки полномасштабной войны России против Украины, враг терроризирует мирное население.

Для поддержки войны в Украине Россия продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных и снимает с хранения военную технику. Российская армия пытается удержать временно захваченные украинские территории, улучшить тактическое положение и сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 23 октября.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах семи населенных пунктов — Бахмут, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

РФ обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В течение суток, 23 октября, противник вновь нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилищу гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврийского Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси. В том числе и с задействованием ударных иранских беспилотников.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное.
  • На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

Напомним, по данным Оперативного командования "Південь", ситуация на южнобузском направлении фронтанапряженная и сложная. Российская армия продолжает вести оборонные действия и пытается удержать занятые рубежи.

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