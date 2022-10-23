РФ продовжує комплектувати підрозділи "мобіками" і "знімає" техніку - Генштаб

Для підтримання війни в Україні Росія продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих та знімає зі зберігання військову техніку. Російська армія намагається утримати тимчасово захоплені українські території, покращити тактичне положення та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, РФ веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 жовтня.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів - Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

РФ обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби, 23 жовтня, противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом за добу окупанти завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі. Зокрема й із задіянням ударних іранських безпілотників.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

– з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

Нагадаємо, за даними Оперативного командування "Південь", ситуація на південнобузькому напрямку фронту - напружена та складна. Російська армія продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

Зеленський: Росія не має шансів виграти в цій війні - Українське життя неможливо зламати

Читайте також: