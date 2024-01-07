РФ снова нанесла удары по Купянскому району: есть погибший

Российские войска нанесли удары по Купянскому району, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен.
Российские оккупанты снова нанесли удары по Купянскому району. На этот раз пострадало село Нечволодовка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
К сожалению, в результате атаки погиб 50-летний мужчина. Еще одна женщина получила ранения, медицинская помощь ей была оказана на месте.
Также был поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки.
Ранее сообщалось, что сегодня, 7 января, враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области.
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