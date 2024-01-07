Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ снова нанесла удары по Купянскому району: есть погибший

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ снова нанесла удары по Купянскому району: есть погибший

Последствия удара по Нечволодовке Купянского района / Фото: Олег Синєгубов

Российские войска нанесли удары по Купянскому району, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен.

Российские оккупанты снова нанесли удары по Купянскому району. На этот раз пострадало село Нечволодовка.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, в результате атаки погиб 50-летний мужчина. Еще одна женщина получила ранения, медицинская помощь ей была оказана на месте.

Также был поврежден частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Последствия удара по Нечволодовке Купянского района / © Олег Синєгубов
Последствия удара по Нечволодовке Купянского района / Фото: Олег Синєгубов

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 января, враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района Харьковской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
534
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация