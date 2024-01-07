Россияне атаковали Харьковщину: в ОВА рассказали детали

Российские кафиры продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области. Сегодня, 7 января, около 10:00 и 13:00 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района.

Об этом сообщили в Харьковской ОВО.

В результате удара повреждены жилые дома, гараж с автомобилем и предприятие.

По предварительным данным, без пострадавших.

"В 14:30 оккупанты нанесли удар по с. Нечволодовка Купянского района. Поврежден частный дом. Данные о пострадавших не поступали", — добавили в Харьковской ОВА.

Ранее мы сообщали, что оккупационная армия России 7 января нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области. По предварительным данным, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

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