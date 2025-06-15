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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 15 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.

  • Полтавский р-н;

  • Кривой Рог;

  • Житомирщина;

  • Бучанский р-н (Киевщина);

  • Кременчуг/р-н;

  • Светловодск;

  • Кропивницкий р-н;

  • Днепропетровщина, Черкасская область;

  • Умань/р-н (Черкащина);

  • Винницкая;

  • Вознесенск/Р-н (Николаевщина);

  • Белоцерковский р-н;

  • Яготин (Киевщина);

  • Полтовa.

Напомним, что РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами : самая массовая атака с начала войны.

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