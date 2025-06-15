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Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками и ракетами, порой было очень громко.
В ночь на 15 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО.
Полтавский р-н;
Кривой Рог;
Житомирщина;
Бучанский р-н (Киевщина);
Кременчуг/р-н;
Светловодск;
Кропивницкий р-н;
Днепропетровщина, Черкасская область;
Умань/р-н (Черкащина);
Винницкая;
Вознесенск/Р-н (Николаевщина);
Белоцерковский р-н;
Яготин (Киевщина);
Полтовa.
Напомним, что РФ атаковала Кременчуг "Шахедами" и ракетами : самая массовая атака с начала войны.