ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
478
Время на прочтение
1 мин

Россия дважды атаковала Харьков ударными БПЛА — на месте попадания вспыхнул пожар

Известно о двух ударах по городу "Шахедами", в том числе по Новобаварскому району.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога

Харьков атакуют дроны / © ТСН.ua

Россия дважды атаковала Харьков ударными беспилотниками.

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил об этом 3 апреля вечером.

«Харьков еще раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны!» — призвал Терехов.

На месте одного из попаданий вражеского БПЛА поднялся пожар.

«Есть попадание по двухэтажному дому — на месте большой пожар. Предварительно есть пострадавшие», — сообщил Терехов.

Ранее враг уже атаковал Харьков с применением группы БпЛА Герань-2 и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.

Читайте также

Дата публикации
Количество просмотров
478
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie