Харьков атакуют дроны / © ТСН.ua

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Россия дважды атаковала Харьков ударными беспилотниками.

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил об этом 3 апреля вечером.

«Харьков еще раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны!» — призвал Терехов.

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На месте одного из попаданий вражеского БПЛА поднялся пожар.

«Есть попадание по двухэтажному дому — на месте большой пожар. Предварительно есть пострадавшие», — сообщил Терехов.

Ранее враг уже атаковал Харьков с применением группы БпЛА Герань-2 и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.

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