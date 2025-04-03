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Россия дважды атаковала Харьков ударными БПЛА — на месте попадания вспыхнул пожар
Известно о двух ударах по городу "Шахедами", в том числе по Новобаварскому району.
Россия дважды атаковала Харьков ударными беспилотниками.
Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил об этом 3 апреля вечером.
«Харьков еще раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Будьте осторожны!» — призвал Терехов.
На месте одного из попаданий вражеского БПЛА поднялся пожар.
«Есть попадание по двухэтажному дому — на месте большой пожар. Предварительно есть пострадавшие», — сообщил Терехов.
Ранее враг уже атаковал Харьков с применением группы БпЛА Герань-2 и нанес около 14 ударов по Киевскому району города.
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