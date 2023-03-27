Россия начала получать регулярные поставки "шахедов": может ли Украина их уничтожать

В ведомстве отметили, что с начала марта этого года РФ запустила по целям в Украине по меньшей мере 71 ударный беспилотник. Атаки произошли после двухнедельной паузы.

В рамках телемарафона работник СБУ (2004-2015), консультант комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Иван Ступак рассказал, что это значит для Украины.

"Выходит, что это иранский ленд-лиз для россиян. Тем более что у них есть канал поставки по Каспию, то есть они могут загрузить баржи, какие-то корабли и спокойно снабжать, даже не авиационными партиями, чтобы их не отслеживали. Многие журналисты просто отслеживают все перемещения самолетов по всему земному шару, тем более из Ирана в РФ. Для нас единственный вариант – усиливать свою противовоздушную оборону. Разумеется, мы не можем уничтожать на этапе перемещения по Каспию. Хотя это тоже вариант. Мы знаем, что беспилотники неизвестной принадлежности имеют возможность долетать до Тулы, Москвы", — подчеркнул Иван Ступак.

Напомним, что ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику.

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