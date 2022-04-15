Россия обстреляла жилой район Харькова, есть погибшие и десятки раненых, среди них – дети

Россия обстреляла жилой район Харькова, есть погибшие и десятки раненых, среди них – дети

Ранения в результате обстрелов оккупантов получили 34 человека.

Во второй половине дня 15 апреля российские оккупанты обстреляли один из жилых районов города Харьков, погибли 7 человек, среди них — один ребенок семи месяцев.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

К сожалению, по словам главы области, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Всем пострадавшим медики оказывают экстренную помощь.

"Прошу вас, жители Харькова, без крайней необходимости сейчас не находиться на улицах", – призвал Синегубов. Но заверил, что ни одно военное преступление оккупантов не останется безнаказанным.

Напомним, городской голова Купянска согласился сотрудничать с оккупантами и сбежал в РФ, об этом рассказал глава области Синегубов.

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